KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.06.2026 17:49:00
KI-Kettenbrief ist fake - aber es gibt trotzdem ein WhatsApp-Problem
Ein Kettenbrief warnt vor KI-Zugriff auf WhatsApp-Chats. Die Behauptung ist falsch – und trotzdem gibt es ein großes Problem bei WhatsApps Datenschutz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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