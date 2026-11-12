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12.11.2026 13:55:40
KI-Knall, Nvidia-Schlamassel und Anthropic-IPO
Die Börsenbuben Mani Schmid und Uli Kirstein freuten sich über ein neues Allzeithoch im Dax, wandten sich aber auch den Kurskorrekturen bei KI-Werten zu und fragten sich, was beim Platzhirsch Nvidia passiert ist. Hat das Konsequenzen für den anvisierten großen IPO von Anthropic? Mani gibt sich skeptisch, das sei viel Spekulation im Spiel.
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