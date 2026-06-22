KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.06.2026 12:58:29
KI könnte den digitalen Rückstand der Schweizer Versicherer verkürzen
Die Schweizer Versicherungen investieren zwar in digitale Kanäle und Technologien, schöpfen deren Potenzial aber noch nicht aus. Das zeigt ein internationaler Benchmark. KI könnte den Nachholbedarf bei der Nutzung von Daten und der Personalisierung von Kundeninteraktionen verringern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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