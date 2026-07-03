KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.07.2026 09:50:00
KI-Kollege „Alex“ : Forscherin warnt vor Folgen durch falsche Bezeichnung
Es gibt immer mehr Unternehmen, die KI-Agenten wie menschliche Mitarbeiter mit Namen behandeln. Doch Fehler nehmen zu und Verantwortlichkeiten verschieben sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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