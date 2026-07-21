KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.07.2026 11:30:00
"KI-Kommunismus": Washington ringt um den Umgang mit chinesischer KI
Kimi K3 und andere chinesische Open-Weight-Modelle befeuern in Washington den Ruf nach politischen Gegenmaßnahmen. Auch im Netz wird hitzig diskutiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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