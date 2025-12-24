KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.12.2025 10:00:00
KI-Kontroverse: „Clair Obscur - Expedition 33“ verliert Preis "Spiel des Jahres"
Eigentlich war „Clair Obscur – Expedition 33“ das Spiel des Jahres 2025. Interview-Aussagen werden dem Spielestudio zum Verhängnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!