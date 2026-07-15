KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 00:01:00
KI-Kündigung: Kranke und behinderte Mitarbeiter verklagen Meta
Im Krankestand haben sie keine KI-Tokens verbraucht. Das habe zu schlechter KI-Bewertung und dem Verlust des Arbeitsplatzes geführt, klagen Meta-Mitarbeiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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