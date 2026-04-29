KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.04.2026 11:33:00
KI löst 60 Jahre altes Mathe-Problem mit neuem Ansatz
Ein 23-jähriger Laie hat mit einem Prompt an GPT-5.4 Pro das offene Erdős-Problem #1196 gelöst – Mathematiker sehen darin eine neue Qualität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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