KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.07.2026 08:26:53
KI macht Cyberkriminelle schneller und zwingt Banken zum Umdenken
Deepfakes und KI-gestützte Betrugsversuche setzen Banken zunehmend unter Druck. Für Chris van Straeten, Chief Risk Officer des niederländischen KYC-Spezialisten Fourthline, hat künstliche Intelligenz den Wettlauf zwischen Finanzinstituten und Cyberkriminellen grundlegend verändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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