KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.08.2026 07:57:07
KI macht Finanzdienstleister verwundbarer und Cyberangriffe teurer
Banken und andere Finanzdienstleister treiben den Einsatz künstlicher Intelligenz voran. Eine neue Studie des Cybersecurity-Anbieters Fastly zeigt, Firmen mit einer ausgeprägten «AI-First»-Strategie brauchen nach Cyberangriffen deutlich länger, um wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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