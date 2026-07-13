KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.07.2026 18:11:40
KI-Megaprojekt in der Wüste: Wie ein Riesen-Rechenzentrum den US-Bundesstaat Utah spaltet
Ein gigantisches KI-Rechenzentrum droht, den ohnehin schrumpfenden großen Salzsee in Utah auszutrocknen. Um das Projekt tobt ein erbitterter politischer StreitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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