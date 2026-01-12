KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.01.2026 18:23:00
KI-Modell „Eden“: Hoffnung auf Heilung von Krebs und seltenen Krankheiten
Das KI-Modell „Eden“ soll neue Gentherapien gegen Krebs und seltene Krankheiten sowie Wirkstoffe gegen multiresistente Bakterien generieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!