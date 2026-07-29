KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.07.2026 09:18:00
KI-Müdigkeit: Fast drei Viertel wünschen sich die Arbeitswelt vor ChatGPT zurück
Eigentlich sollte sie die Produktivität steigern – inzwischen sind Mitarbeiter frustriert von KI. Viele würden die Technologie am liebsten abschaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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