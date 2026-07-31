KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 11:07:00
KI-Musik: Suno unterliegt im Rechtsstreit gegen GEMA
Im Rechtsstreit zwischen dem Rechteverwerter und dem Audio-KI-Anbieter Suno hat das Landgericht München I der GEMA-Klage stattgegeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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