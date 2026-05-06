Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|Halbleiterzahlen
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06.05.2026 10:37:00
KI-Nachfrage treibt Infineon zu höherer Wachstumsprognose - Aktie von Gewinnmitnahmen belastet
"Im zweiten Halbjahr werden wir stärker als bislang erwartet wachsen, ein breiterer Aufschwung vieler Endmärkte ist in Sicht", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck bei Vorlage der Zweitquartalszahlen. Neben dem KI-Boom gewinne der Ausbau der Energieinfrastruktur an Fahrt, auch im Automotive-Geschäft verzeichne man bei softwaredefinierten Fahrzeugen eine positive Entwicklung.
Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 konnte der Chipkonzern bei einem Umsatzanstieg von 4 Prozent zum Vorquartal auf 3,8 Milliarden Euro das Segmentergebnis bei 653 (Vorjahr: 655) Millionen Euro fast konstant halten. Die wichtige Segmentergebnismarge stieg um 40 Basispunkte auf 17,1 Prozent. Der Markt hatte bei der Marge mit etwas mehr gerechnet - nämlich 17,7 Prozent. Die Einnahmen verbesserten sich zum Vorquartal in drei von vier Segmenten.
Im dritten Quartal rechnet Infineon mit etwa 4,1 Milliarden Euro Umsatz. Im Quartalsvergleich dürfte das Wachstum in allen Segmenten abseits von Automotive deutlich ausfallen. Letzteres dürfte ein leichtes Wachstum verzeichnen.
Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose
Gewinnmitnahmen drücken zur Wochenmitte die Papiere von Infineon nach unten. Eine vom Chiphersteller erhöhte Prognose gab der steilen Kursrally der vergangenen Wochen keinen neuen Schub mehr und auch starke Quartalszahlen von AMD halfen nicht.
Allein seit Anfang April haben Infineon-Aktien um fast 60 Prozent zugelegt. Am Mittwoch geben sie im XETRA-Handel zeitweise um 2,63 Prozent auf 58,91 Euro nach. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt derweil im Chipsektor der zentrale Treiber.
JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen des Chipherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Beim Umsatz habe das zweite Geschäftsquartal den Erwartungen entsprochen, des Segmentergebnis habe diese aber verfehlt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die erhöhte Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr. Er schätzt, dass der Umsatz im Geschäftsjahr im Bereich von 16,1 bis 16,2 Milliarden Euro liegen könnte.
DOW JONES / dpa-AFX Broker
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