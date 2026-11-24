BERLIN (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz ist vier Jahre nach dem Start von ChatGPT fest im Alltag der Menschen in Deutschland angekommen. Laut einer in Berlin veröffentlichten Studie des TÜV-Verbands haben inzwischen 81 Prozent der Bewohner ab 16 Jahren generative KI-Anwendungen wie ChatGPT, Google (Alphabet C (ex Google)) Gemini oder Microsoft Copilot genutzt. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 65 Prozent, im Jahr 2024 bei 53 Prozent. "KI ist zum Massenphänomen geworden und das in einer Zeit, die niemand so für möglich gehalten hat", sagte Verbandsgeschäftsführer Joachim Bühler.

Besonders deutlich fiel der Zuwachs bei älteren Menschen aus: Unter den über 65-Jährigen stieg der Anteil der KI-Nutzenden innerhalb eines Jahres von 35 auf 61 Prozent. Spitzenreiter bei der Nutzung sind derzeit die 30- bis 49-Jährigen mit 94 Prozent, dicht gefolgt von den 16- bis 29-Jährigen mit 90 Prozent. Bei den 50- bis 64-Jährigen liegt der Wert bei 81 Prozent.

Breites Nutzungsspektrum

Am häufigsten wird KI im Privatleben eingesetzt - vor allem für die Informationssuche (85 Prozent), das Erstellen und Verbessern von Texten (58 Prozent) sowie für die Ideenfindung (50 Prozent). Zudem wird die Technik zunehmend für persönliche Ratschläge herangezogen, etwa bei Gesundheitsfragen (43 Prozent) oder rechtlichen Anliegen (39 Prozent).

Knapp ein Drittel (32 Prozent) der KI-Nutzenden greift mindestens einmal täglich auf die Systeme zurück, ein Viertel sogar mehrmals am Tag. Jeder Fünfte (20 Prozent) gab an, dass ihm ein Verzicht auf KI im Alltag mittlerweile schwerfallen würde. Zugleich warnen die Studienautoren vor mangelnder Vorsicht: 14 Prozent der Nutzenden überprüfen die Antworten der KI selten oder nie, bei den über 65-Jährigen übernimmt sogar jeder Fünfte (21 Prozent) die Ergebnisse ungeprüft.

ChatGPT verliert Anteile - Konkurrenten holen auf

Auf dem Markt der KI-Anwendungen bleibt ChatGPT zwar mit 76 Prozent Marktführer unter den Nutzenden, büßte im Vergleich zum Vorjahr aber 9 Prozentpunkte ein (2025: 85 Prozent). Stark zulegen konnte hingegen Google Gemini, das seinen Anteil von 33 auf 60 Prozent nahezu verdoppelte. Dahinter folgen Microsoft Copilot mit 28 Prozent, Claude mit 22 Prozent sowie der deutsche Übersetzungsdienst DeepL mit 21 Prozent.

Hohe Datenschutzbedenken

Trotz der rasanten Verbreitung überwiegt in der Bevölkerung die Skepsis beim Thema Sicherheit und Datenschutz . 85 Prozent der Befragten haben große oder eher große Bedenken, persönliche Daten in KI-Systeme einzugeben - 61 Prozent haben aus diesem Grund bereits bewusst auf Funktionen verzichtet. Dennoch hat fast jeder dritte KI-Nutzer (30 Prozent) schon vertrauliche Informationen geteilt, darunter am häufigsten Angaben zu Beruf und Studium (65 Prozent) sowie Gesundheitsdaten (57 Prozent).

Neun von zehn Bundesbürgern (90 Prozent) sind zudem überzeugt, dass von Künstlicher Intelligenz derzeit nicht abschätzbare Risiken ausgehen. Größte Sorge bereiten eine Zunahme von Cyberangriffen durch KI (92 Prozent), eine zu große Marktmacht weniger Anbieter (88 Prozent) sowie ein möglicher Kontrollverlust des Menschen über leistungsfähige Systeme (81 Prozent). Entsprechend groß ist der Ruf nach strengeren Regeln: 94 Prozent befürworten eine verpflichtende unabhängige Prüfung risikoreicher KI-Systeme vor ihrem Einsatz.

Für die repräsentative Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands zwischen dem 27. Oktober und 6. November 1.009 Personen ab 16 Jahren./chd/DP/zb