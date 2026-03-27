KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.03.2026 15:00:37
KI ohne Reue: Drei Hausaufgaben, damit Banken wirklich profitieren
KI steht auf jeder Agenda. Doch in vielen Instituten bleibt unklar, wo Wirkung entsteht. Norman Stürtz von der St.Galler Kantonalbank und René-Michel Jost haben hinter den KI-Hype geblickt und drei Hausaufgaben identifiziert, die Führungskräfte in regulierten Unternehmen jetzt angehen sollten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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