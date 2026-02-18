KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
18.02.2026 14:25:00
KI-Pakt mit Indien: Deutschland festigt globale Digital-Allianzen
Digitalminister Wildberger vertieft nach einem KI-Abkommen mit Kanada nun auch die technologische Zusammenarbeit mit der indischen IT-Großmacht in Neu-Delhi.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
