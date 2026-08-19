KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.08.2026 17:46:00
KI-Paradox am Arbeitsmarkt: Berufseinsteiger verlieren, Erfahrene gewinnen
Eine aktualisierte Stanford-Studie und internationale Daten belegen: Generative KI führt nicht zu Massenentlassungen, blockiert aber gezielt junge Fachkräfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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