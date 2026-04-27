KI-Preiskampf spitzt sich zu: DeepSeek fordert OpenAI und Anthropic heraus

DeepSeek zündet die nächste Stufe im KI-Wettbewerb und drückt die Preise massiv. Die aggressive Strategie könnte nun auch US-Anbieter zu Reaktionen zwingen.

• DeepSeek gewährt 75 Prozent Rabatt auf neues Flaggschiff-Modell V4-Pro• Kosten für häufige API-Anfragen auf ein Zehntel gesenkt• Preisdruck dürfte auf OpenAI und Anthropic übergreifen

DeepSeek setzt mit Kampfpreisen neue Maßstäbe

Der chinesische KI-Anbieter DeepSeek verschärft den Wettbewerb im globalen KI-Markt deutlich. Wie aus einem Beitrag auf der Plattform X hervorgeht, bietet das Unternehmen für sein neues Modell DeepSeek-V4-Pro aktuell einen Preisnachlass von 75 Prozent an. Gleichzeitig senkt DeepSeek die Kosten für sogenannte "Input Cache Hits" über seine gesamte API hinweg auf ein Zehntel der bisherigen Preise.

??DeepSeek Input Cache Price Drop!



Effective immediately, the price for input cache hits across the ENTIRE DeepSeek API series is reduced to just 1/10th of the original price! Build more efficiently for less.



??Reminder: The DeepSeek-V4-Pro 75% OFF promotion is still active… pic.twitter.com/glpUSyzqKy - DeepSeek (@deepseek_ai) April 26, 2026

Die Strategie ist klar: Zugangshürden senken, Nutzung skalieren, Marktanteile sichern. "Die Preisgestaltung, Open-Source-Verfügbarkeit und das Kontextfenster von einer Million Tokens senken die Einstiegshürden deutlich", wird Branchenexperte Akshar Keremane von Bloomberg zitiert. Gerade für Start-ups und kleinere Unternehmen eröffnet das neue Spielräume bei der Nutzung leistungsfähiger KI.

Hinzu kommt die technische Komponente: Das Modell kann große Datenmengen verarbeiten und lässt sich problemlos in bestehende Systeme integrieren. DeepSeek kombiniert damit aggressive Preisstrategie mit wachsender Leistungsfähigkeit - eine gefährliche Mischung für etablierte Anbieter.

Druck auf OpenAI und Anthropic steigt

Die Konsequenzen könnten erheblich sein. Laut Bloomberg trifft die Offensive auf einen Markt, in dem Anbieter wie OpenAI und Anthropic ihre Modelle weiterhin vergleichsweise hochpreisig anbieten. Genau hier setzt DeepSeek an und greift das Geschäftsmodell direkt an.

Wie auch Investing.com berichtet, werden sinkende Inferenz- und Nutzungskosten zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Anbieter kämpfen nicht mehr nur über Modellqualität, sondern vor allem über Preisstrukturen.

Die Folge: Ein neuer Preiskrieg scheint wahrscheinlich. Bereits nach dem R1-Modell hatte DeepSeek eine ähnliche Dynamik ausgelöst. Jetzt könnte sich dieses Szenario wiederholen - mit globaler Reichweite.

Für OpenAI und Anthropic entsteht damit ein Dilemma. Entweder sie ziehen bei den Preisen nach und riskieren Margendruck oder sie halten das Preisniveau und verlieren potenziell Marktanteile an günstigere Anbieter.

Markt vor strukturellem Umbruch

Der Schritt von DeepSeek kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb ohnehin eskaliert. Neue Modelle erscheinen in immer kürzeren Zyklen, während Unternehmen gleichzeitig versuchen, Entwickler und Unternehmenskunden langfristig an sich zu binden.

Gerade im Enterprise-Segment dürfte der Preis nun stärker in den Fokus rücken. Wenn leistungsfähige Modelle deutlich günstiger verfügbar sind, verschiebt sich die Entscheidungslogik vieler Kunden. Das könnte den Markt nachhaltig verändern. Sollte sich der Preisdruck weiter ausweiten, droht eine Entwicklung wie in anderen Tech-Sektoren: sinkende Margen bei gleichzeitig steigender Nutzung.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at