KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.08.2026 06:56:00
KI prüft KI: OpenAI verspricht nach Angriff auf Hugging Face mehr Kontrolle
Automatisierte Angriffe von KI-Modellen haben in den vergangenen Wochen viel Aufsehen erregt. Nun erklärt OpenAI, wie eine Wiederholung verhindert werden soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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