KI-Rally auf dem Prüfstand: Experte warnt vor überbewerteten Aktien - und nennt neue Favoriten

KI-Boom, Rekordbewertungen und neue Chancen: Diese drei Aktien sind laut einem Experten überbewertet - und diese drei könnten noch Kurspotenzial bieten.

• KI-Boom treibt Aktienbewertungen auf Rekordniveau• Experte nennt drei überbewertete Aktien zum Verkauf• Diese Alternativen könnten attraktive Kaufchancen bieten

Der "The Morning Filter"-Podcast des Analysehauses Morningstar vom 04. Mai 2026 liefert Anlegern erneut konkrete Orientierung für ein volatiles Börsenumfeld. Im Fokus stehen diesmal klar überbewertete Titel für Gewinnmitnahmen sowie unterbewertete Qualitätsaktien mit langfristigem Potenzial. Laut Morningstar-Chefstratege Dave Sekera bleibt die zentrale Botschaft: "Der KI-Boom läuft weiter auf Hochtouren", gleichzeitig entstehen jedoch zunehmend Bewertungsrisiken in einzelnen Hype-Werten. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Strategie: Gewinne selektiv mitnehmen und gezielt in unterbewertete Werte umschichten.

Jetzt verkaufen? Diese drei Aktien sind laut Experte überbewertet

Laut dem Morningstar-Podcast zählen aktuell vor allem drei Titel zu den klaren Gewinnern der KI-Rally - allerdings mit stark überzogenen Bewertungen.

CIENA steht dabei besonders im Fokus. Sekera warnt vor einer massiven Überbewertung. Zwar profitiert CIENA vom starken Ausbau von Glasfaser-Infrastruktur für KI-Rechenzentren, doch die Bewertung spiegele ein nahezu perfektes Wachstumsszenario wider. Historisch habe sich zudem gezeigt, dass Infrastrukturzyklen oft von Überinvestitionen gefolgt werden.

Auch Sandisk gehört laut Morningstar zu den klaren Gewinnmitnahme-Kandidaten. Der Speicherchip-Markt erlebt aktuell einen Nachfrageboom durch KI-Rechenzentren, doch Sekera warnt: "Wenn sich die Preise normalisieren oder fallen, könnte die Aktie stark einbrechen." Die Aktie sei bereits extrem stark gestiegen und preise ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ein - ein klassisches Zyklusrisiko im Halbleiterbereich.

Der dritte Wert ist IREN, ein Betreiber von Rechenzentren mit Fokus auf Bitcoin und KI. Hier sieht der Experte vor allem Momentum-getriebene Übertreibung: Das Geschäftsmodell vereine derzeit "quasi alles, was aktuell 'heiß' ist", sei aber mit hoher Unsicherheit und ohne wirtschaftlichen Burggraben verbunden. Besonders kritisch: Die Aktie wird bereits mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt.

Unterbewertete Chancen: Diese drei Aktien sieht ein Experte jetzt als Kaufgelegenheit

Während viele KI-nahe Titel stark gelaufen sind, identifiziert Morningstar gleichzeitig drei Aktien mit attraktiven Einstiegschancen.

Ganz vorne stehen die Papiere der Google-Mutter Alphabet. Die Aktie wird laut Podcast deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt und verfügt über einen der stärksten wirtschaftlichen Burggräben im Markt. "Alphabet hat vier von fünf möglichen Moat-Quellen: Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, Wechselkosten und immaterielle Vermögenswerte", betont Sekera. Besonders spannend sei die Kombination aus klassischem Werbegeschäft und KI-Integration über Gemini sowie das wachsende Cloud-Geschäft.

Auch der Chemiekonzern Dow zählt zu den Favoriten. Trotz des starken Kursanstiegs in diesem Jahr sieht der Experte weiteres Potenzial. Hintergrund sind Angebotsengpässe im globalen Chemiesektor, die vor allem asiatische Produzenten belasten. "US-Unternehmen wie Dow haben diesen Nachteil nicht, da sie genug eigenes Öl haben. Dadurch können sie ihre Anlagen stärker auslasten, was Umsatz und Margen verbessert", heißt es im Podcast. Zusätzlich lockt eine Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent.

Der dritte Kaufkandidat ist Lockheed Martin. Nach einer zwischenzeitlichen Kursrally ist die Aktie wieder zurückgekommen und notiert laut Morningstar deutlich unter ihrem fairen Wert. Der Rückgang biete Anlegern eine attraktive Sicherheitsmarge, erklärt Sekera. Trotz kurzfristiger Ergebnisdelle bleibe der langfristige Trend steigender Verteidigungsausgaben in den USA, Europa und Asien intakt.

Rotation statt Hype - so positionieren sich Anleger jetzt richtig

Der zentrale Tenor des Morningstar-Expertenpodcasts "The Morning Filter" ist klar: Der KI-Boom hat viele Bewertungen in überhitzte Bereiche getrieben. Besonders Infrastruktur- und Halbleiterwerte preisen laut Analyst bereits ein perfektes Zukunftsszenario ein, das kurzfristig schwer zu erfüllen ist.

Gleichzeitig entstehen aber genau dadurch neue Chancen in unterbewerteten Qualitätsunternehmen. Während Wachstumsfantasie bei Titeln wie CIENA oder Sandisk bereits stark eingepreist ist, bieten Unternehmen wie Alphabet, Dow und Lockheed Martin laut Morningstar weiterhin attraktive Einstiegsniveaus mit soliden Geschäftsmodellen und langfristigen Wachstumstreibern.

Für Anleger bedeutet das: Nicht jeder KI-Gewinner bleibt automatisch ein Kauf - und nicht jeder langweilig wirkende Industriewert ist bereits ausgereizt. Entscheidend ist laut Experten vielmehr die konsequente Unterscheidung zwischen kurzfristiger Markt-Euphorie und nachhaltigem Unternehmenswert.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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