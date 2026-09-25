Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|KI-Infrastruktur
|
25.09.2026 17:07:00
KI-Rally geht weiter: Aktien von ASML, AMD & Intel profitieren von Anthropic-Deal
- Anthropics Cloud-Auftrag an Akamai gibt KI-Aktien in den USA und Europa Schub
- Prozessorhersteller wie AMD und Intel rücken durch den CPU-Fokus in den Blick
- ASML, Infineon und Siemens Energy profitieren in Europa von der Stimmung
Ein Milliardenauftrag für Rechenkapazität gibt am Freitag KI-Aktien auf beiden Seiten des Atlantiks neuen Schub. Auslöser ist die Vereinbarung, mit der Anthropic beim Cloud-Anbieter Akamai Kapazität im Wert von 11,6 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre bucht. Für Anleger rückt nun eine andere Frage in den Vordergrund: Wer liefert die Technik für den KI-Ausbau?
AMD-Aktie: Rückenwind für die Prozessorbauer
Genau davon könnten die klassischen Prozessorhersteller profitieren. AMD notiert an der NASDAQ bei 0,77 Prozent höher bei 634,13 US-Dollar, Intel verliert derweil jedoch 2,21 Prozent auf 124,57 US-Dollar. Dazu kommt Marvell Technology, das mit Chips für Rechenzentren ebenfalls am KI-Ausbau hängt und zuletzt bei einem Plus von 1,22 Prozent auf 262,10 US-Dollar steht. Welche Prozessoren Akamai für den Anthropic-Auftrag einsetzt, hat der Konzern allerdings nicht offengelegt. Die Kursbewegungen spiegeln deshalb die Erwartung einer breiteren Nachfrage nach Rechenleistung, keinen belegten Einzelauftrag.
ASML-Aktie führt Europas Chipwerte an
In Europa reagieren vor allem die Ausrüster der Halbleiterindustrie. ASML klettert im Handel in Amsterdam um 1,85 Prozent auf 1.531,00 Euro, BE Semiconductor Industries gewinnt derweil 0,27 Prozent auf 187,90 Euro. Die Logik ist schlicht: Jeder zusätzliche Prozessor und jeder zusätzliche Speicherchip muss erst auf Anlagen dieser Hersteller gefertigt werden. Auch die Chiphersteller ziehen mit, Infineon steigt via XETRA um 1,56 Prozent auf 57,14 Euro während STMicroelectronics um 1,01 Prozent auf 45,335 Euro zulegen. Einen direkten Auftrag aus dem Akamai-Geschäft hat jedoch keiner dieser Konzerne gemeldet.
Vom Rechenzentrum bis zum Kraftwerk
Unter den Cloud-Anbietern stehen CoreWeave und Cloudflare im Blick - diese zeigten sich zuletzt jedoch unbeeindruckt. CoreWeave arbeitet selbst bereits für Anthropic und hatte am 10. April 2026 eine mehrjährige Vereinbarung mit dem KI-Entwickler gemeldet. Der Fall zeigt, dass Anthropic seinen Bedarf auf mehrere Partner verteilt. Auf der Energieseite ist zudem Siemens Energy gefragt und steigt im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 143,08 Euro, denn jedes neue Rechenzentrum braucht Netzanschluss und Stromerzeugung.
Warum ein Cloud-Auftrag die ganze Branche und die Anleger bewegt
Für den Markt zählt weniger der Auftrag selbst als das Signal dahinter. Akamai veranschlagt für den Vertrag Investitionen von rund 5,5 Milliarden US-Dollar und hebt die eigene Investitionsplanung für 2026 um rund 1,7 Milliarden US-Dollar an, um knappe Komponenten wie Speicherchips vorab zu sichern. Solche Summen landen am Ende bei Chipherstellern, Anlagenbauern und Energieversorgern. Aufschlussreich ist zudem, worum es geht: Der Vertrag betrifft Rechenlasten auf Hauptprozessoren (CPU) und keinen Trainingscluster aus Grafikchips. Das spricht dafür, dass der KI-Ausbau in die Breite geht und nicht mehr allein an den Grafikprozessoren hängt.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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