KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.05.2026 16:39:00
KI-Rechenleistung aus dem Vorgarten: Start-up setzt auf dezentrale Server
Das Start-up SPAN will KI-Rechenleistung dezentral in Privathaushalten bündeln. Über Serverboxen an Hauswänden soll ungenutzte Netzkapazität angezapft werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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