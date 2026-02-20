KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
20.02.2026 10:33:00
KI-Rechenzentren: In den USA immer mehr Stromerzeugung ohne Anschluss ans Netz
In den USA schießen KI-Rechenzentren aus dem Boden, der Strombedarf ist immens. Immer öfter soll der aus Gaskraft ohne Anschluss ans Stromnetz gedeckt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!