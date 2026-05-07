KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.05.2026 15:41:00
KI-Rechenzentren treiben ARM an
Höhere Abgaben pro Prozessor und insgesamt mehr ARM-CPUs erhöhen ARMs Umsatz. Smartphones spielen kaum noch eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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