Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
30.09.2026 07:45:00
KI-Rechenzentrum für 18 Milliarden: Oracle will Mietstundung bei Verspätung
Eins von Oracles gewaltigen KI-Rechenzentrum-Projekten kämpft mit Problemen. Das Unternehmen will nun eine Stundung seiner Mietzahlungen wegen "höherer Gewalt".
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
29.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verliert (finanzen.at)
|
29.09.26
|OpenAI, Anthropic, Nvidia, Oracle, Infineon, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
29.09.26
|OpenAI, Anthropic, Nvidia, Oracle, Infineon, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
25.09.26
|Nach dem Abverkauf: Oracle- und Arm-Aktien finden Halt, doch Jupiter-Sorgen bleiben (finanzen.at)
|
25.09.26
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
|
24.09.26
|Oracle feels the force (Financial Times)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|122,48
|0,66%