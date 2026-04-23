International Business Machines Aktie
ISIN: ARDEUT110202
|Zahlen zum ersten Quartal
|
23.04.2026 15:36:00
KI-Risiken belasten IBM-Aktie - Softwareumsatz erfüllt Erwartungen
Der Umsatz mit Software legte um 11 Prozent auf 7,05 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das war so von Experten erwartet worden. Insgesamt stiegen die Erlöse um 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und entwickelten sich damit ebenfalls wie vorhergesagt. Der Gewinn legte unter dem Strich um 15 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu.
Im NASDAQ-Handel geraten IBM-Aktien deutlich unter Druck. Zeitweise verlieren sie 10,65 Prozent auf 225,05 US-Dollar.
/he/so
ARMONK (dpa-AFX)
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