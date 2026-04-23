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Zahlen zum ersten Quartal 23.04.2026 15:36:00

KI-Risiken belasten IBM-Aktie - Softwareumsatz erfüllt Erwartungen

KI-Risiken belasten IBM-Aktie - Softwareumsatz erfüllt Erwartungen

Das IT-Unternehmen IBM hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Sorgen von Anlegern um Verwerfungen seines Geschäfts durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können.

Der Umsatz mit Software legte um 11 Prozent auf 7,05 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das war so von Experten erwartet worden. Insgesamt stiegen die Erlöse um 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und entwickelten sich damit ebenfalls wie vorhergesagt. Der Gewinn legte unter dem Strich um 15 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu.

Im NASDAQ-Handel geraten IBM-Aktien deutlich unter Druck. Zeitweise verlieren sie 10,65 Prozent auf 225,05 US-Dollar.

/he/so

ARMONK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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