Kongsberg Gruppen ASA Aktie
WKN: 888818 / ISIN: NO0003043309
|Weltraum-Überwachungssystem
|
19.05.2026 17:50:00
KI, Satelliten, Zielerfassung: OHB baut neue Verteidigungsplattform - Aktie hebt ab
OHB wird darüber hinaus in das im vergangenen Dezember gebildete Konsortium Helsing, Kongsberg und HENSOLDT eintreten, das bereits an einer weltraumbasierten taktischen Überwachungs- und Aufklärungslösung arbeitet und diese mit einem KI-basierten Zielerfassungssystem kombinieren will.
Helsing und OHB werden in dem Konsortium mit ihrem geplanten Gemeinschaftsunternehmen die Rolle als gemeinsamer Konsortialführer übernehmen. Ziel der Entwicklung ist den Angaben zufolge eine radikale Verkürzung der Latenzzeit zwischen Datenerfassung und Zielbekämpfung. Die Satelliten für das System würden "software-defined" entwickelt und seien so in der Lage, neuen Bedrohungslagen dynamisch zu begegnen.
Während OHB Implementierung und Betrieb von schlüsselfertigen End-to-End-Raumfahrtsystemen für Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation und Aufklärung verantwortet, stellt Hensoldt weltraumtaugliche Sensorik für allwetterfähige, dauerhafte Überwachung bereit und bringt mobile Bodenstationen sowie bestehende Systemfähigkeiten ein.
Die OHB-Aktie gewann auf XETRA letztlich kräftige 12,81 Prozent auf 546,00 Euro.
DOW JONES
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