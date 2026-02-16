Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
16.02.2026 05:04:00
KI-Sicherheitsexperte kündigt bei Anthropic und sagt: Die Welt ist in Gefahr
Mrinank Sharma leitete bei Anthropic ein KI-Sicherheitsteam und will sich jetzt der Poesie widmen. Er ist der nächste Ex-Mitarbeiter von KI-Firmen mit Bedenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
