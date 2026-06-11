KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.06.2026 11:08:00
KI-Skandal um Thüringens Ministerpräsidenten: FAZ depubliziert Gastartikel
Zahlreiche Reden und Gastbeiträge von Mario Voigt sollen KI-generiert sein, darunter auch eine zum Holocaustgedenken. Nun hat eine erste Zeitung reagiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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