KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.08.2026 06:16:52
KI-Spezialisten stellen die Lohnhierarchie auf den Kopf
Der Lohnboom in der Schweizer ICT-Branche ist vorbei. Lediglich bei Spezialisten zeigt die Kurve weiter nach oben. Besonders begehrt sind Kompetenzen in künstlicher Intelligenz, Cybersecurity, Cloud und Data –, mit Folgen auch für Banken und Versicherer im Wettbewerb um Talente.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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