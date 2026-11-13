KI-STAR REAL ESTATE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KI-STAR REAL ESTATE hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 181,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 127,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KI-STAR REAL ESTATE im vergangenen Quartal 109,67 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KI-STAR REAL ESTATE 96,62 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at