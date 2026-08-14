KI-STAR REAL ESTATE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KI-STAR REAL ESTATE hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 154,93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 77,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 102,72 Milliarden JPY gegenüber 84,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at