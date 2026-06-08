KI-Startup gewinnt Hollywood-Legende: Martin Scorsese berät Black Forest Labs

HOLLYWOOD Aktie
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08.06.2026 08:12:00
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Der berühmte Regisseur Martin Scorsese berät ein deutsches KI-Unternehmen, wie Tools für Filmschaffende interessanter gemacht werden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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