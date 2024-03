KI-Startup Together AI verdoppelt Bewertung - Salesforce und NVIDIA investiert

Salesforce Ventures habe die Runde mit einem Gesamtvolumen von 106 Millionen Dollar angeführt, teilte Together am Mittwoch mit. Weitere Investoren waren Coatue Management sowie bestehende Geldgeber wie Lux Capital und Emergence Capital. Zuvor war Together mit mehr als 500 Millionen Dollar bewertet worden nach einer Finanzierungsrunde im November. Daran nahm auch der Chiphersteller NVIDIA teil.

Together hatte nach seiner Gründung im Jahr 2022 schnell an Popularität gewonnen indem es Zugang zu Prozessoren von NVIDIA anbot, die gegenwärtig eine Schlüsselstellung in der Künstlichen Intelligenz (KI) einnehmen. Nun will die Firma eine Plattform entwickeln, die bei der Entwicklung von Open-Source-KI-Modellen hilft. Seit der Einführung des KI-Chatbots ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI haben Investitionen in KI-Startups zugenommen. Die Investoren setzen auf Firmen, die möglicherweise den Branchenführer herausfordern können.

