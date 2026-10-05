Deutsche Telekom Aktie
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
|Investorentag
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05.10.2026 15:52:00
KI-Strategie der Deutschen Telekom: Klare Zielvorgaben für Umsatz und Kostenersparnis bis 2030 - Aktie fester
Auch im Privatkundengeschäft sollen neue KI-Dienste zum Wachstum beitragen. Gleichzeitig sollen im selben Zeitraum bis 2030 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro bei den indirekten Kosten durch KI und Automatisierung gegenüber 2023 erreicht werden. Durch KI sollen unter anderem die Auslastungen im Mobilfunknetz früher erkannt und Beschäftigte im Kundenservice unterstützt werden.
"KI verändert die Telekom von Grund auf. Sie macht unsere Netze noch besser und intelligenter, unseren Service persönlicher und eröffnet neue Geschäftsmodelle, vom KI-Assistenten im Telefonat bis zur souveränen Infrastruktur für Europas Industrie", sagte CEO Tim Höttges.
Die Deutsche Telekom-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,05 Prozent höher bei 26,84 Euro.
DJG/uxd/hab
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