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WKN: 879530 / ISIN: US2515661054

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Investorentag 05.10.2026 15:52:00

KI-Strategie der Deutschen Telekom: Klare Zielvorgaben für Umsatz und Kostenersparnis bis 2030 - Aktie fester

KI-Strategie der Deutschen Telekom: Klare Zielvorgaben für Umsatz und Kostenersparnis bis 2030 - Aktie fester

Die Deutsche Telekom will durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) "Wachstum, Effizienz und Qualität" steigern und setzt sich bis 2030 konkrete Ziele dafür.

Der Konzern bestätigte am Rande eines Investorentags seine Ziele für das Gesamtjahr sowie die mittelfristigen Ziele. Für 2026 erwartet der Konzern außerhalb der USA rund 250 Millionen Euro KI-bezogenen Umsatz mit Unternehmen, wie er mitteilte. Bis 2030 will die Deutsche Telekom diesen Wert auf rund 800 Millionen Euro steigern.

Auch im Privatkundengeschäft sollen neue KI-Dienste zum Wachstum beitragen. Gleichzeitig sollen im selben Zeitraum bis 2030 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro bei den indirekten Kosten durch KI und Automatisierung gegenüber 2023 erreicht werden. Durch KI sollen unter anderem die Auslastungen im Mobilfunknetz früher erkannt und Beschäftigte im Kundenservice unterstützt werden.

"KI verändert die Telekom von Grund auf. Sie macht unsere Netze noch besser und intelligenter, unseren Service persönlicher und eröffnet neue Geschäftsmodelle, vom KI-Assistenten im Telefonat bis zur souveränen Infrastruktur für Europas Industrie", sagte CEO Tim Höttges.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,05 Prozent höher bei 26,84 Euro.

DJG/uxd/hab

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