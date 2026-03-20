KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.03.2026 13:31:00
KI-Streaming-Betrug: Einem US-Amerikaner drohen nach Geständnis fünf Jahre Haft
Ein Mann aus North Carolina hat gestanden, mit KI-generierten Songs und Bot-Accounts Millionen von Streaminganbietern erbeutet zu haben. Nun droht ihm Haft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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