Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
28.04.2026 11:45:00
KI-Streit bei Netflix: „Lupin“-Hauptdarsteller erhalten neue Stimmen
Nach aktuellem Stand werden in der vierten Staffel der französischen Erfolgsserie „Lupin“ die beiden Hauptdarsteller andere deutsche Stimmen als bisher haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
23.04.26
|Netflix-Aktie stabil: Milliardenprogramm für Aktienrückkäufe angekündigt (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Warner-Aktie kaum verändert: Grünes Licht von Aktionären für Übernahme durch Paramount (dpa-AFX)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
20.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)