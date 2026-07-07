KI-Synchro bei Prime Video: Amazon löscht „Deadly Patient“

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 13:23:00
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Monotone Roboterstimmen und schiefe Sätze: Amazon hat den Thriller „Deadly Patient“ wegen seiner KI-Synchronisierung aus dem Prime-Video-Angebot entfernt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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