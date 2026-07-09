KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.07.2026 17:13:00
KI-Synchronisation: Gericht weist Eilantrag des Bundesverbands Schauspiel ab
Im Kern ging es um die Frage, ob der VDS öffentlich die Auffassung vertreten darf, der BFFS trage Mitverantwortung für die umstrittene Netflix-KI-Vereinbarung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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