KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.11.2026 14:26:00
KI treibt Rechenzentren - doch Deutschland hinkt global hinterher
KI und Cloud lassen Investitionen in deutsche Rechenzentren 2026 auf Rekordwert steigen. Doch der globale Rückstand wächst.
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