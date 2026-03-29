KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.03.2026 14:19:00
KI-Turbo im Betrieb: Zwischen Job-Angst und Effizienzrausch
Eine neue Weizenbaum-Studie zeigt große Dynamik beim KI-Einsatz in Firmen. Doch ob die Belegschaft mitzieht, entscheidet oft der Einbezug der Betriebsräte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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