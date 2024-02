KI-Übersetzer DeepL will USA erobern

Frankfurt (Reuters) - Das Kölner Startup DeepL will in den USA expandieren.

Der Spezialist für Übersetzungen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gab am Donnerstag die Eröffnung einer ersten Niederlassung in Texas bekannt. Damit wolle DeepL das Geschäft in seinem derzeit drittwichtigsten Markt ausbauen, sagte Gründer und Firmenchef Jaroslaw Kutylowski.

Eigenen Angaben zufolge nutzen weltweit über 100.000 Unternehmen die kostenpflichtige Variante des DeepL-Übersetzers. Bei einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr sei die Firma mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet worden.

