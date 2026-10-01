Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
01.10.2026 17:45:00
KI-Übersichten: Google vergütet Publisher - Spanne offenbar enorm
Google bezahlt wohl rund 100 Publisher für Inhalte in KI-Übersichten. Die Vergütungen fallen jedoch angeblich sehr unterschiedlich aus.
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 655,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|301,60
|0,28%
|Alphabet C (ex Google)
|298,80
|0,34%
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