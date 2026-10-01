Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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01.10.2026 17:45:00

KI-Übersichten: Google vergütet Publisher - Spanne offenbar enorm

Lupe auf Google-Symbol

Google bezahlt wohl rund 100 Publisher für Inhalte in KI-Übersichten. Die Vergütungen fallen jedoch angeblich sehr unterschiedlich aus.

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Alphabet C (ex Google) 298,80 0,34% Alphabet C (ex Google)

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