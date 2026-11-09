KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.11.2026 10:13:33
KI und Datensicherheit: Warum die Schweiz zum Standortvorteil wird
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Künstliche Intelligenz steigert die Produktivität, birgt aber erhebliche Sicherheitsrisiken. Gerade für Banken und Vermögensverwalter wird die Datenhoheit zur strategischen Frage. Warum lokale KI-Modelle eine Alternative zu US-Cloud-Diensten bieten, erklärt Andreas K. Janoschek in seiner Kolumne.
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