KI und Datensicherheit: Warum die Schweiz zum Standortvorteil wird

Künstliche Intelligenz steigert die Produktivität, birgt aber erhebliche Sicherheitsrisiken. Gerade für Banken und Vermögensverwalter wird die Datenhoheit zur strategischen Frage. Warum lokale KI-Modelle eine Alternative zu US-Cloud-Diensten bieten, erklärt Andreas K. Janoschek in seiner Kolumne.