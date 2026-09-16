KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.09.2026 18:36:00
KI und Dilemmata: Sprachmodelle verteilen Organspenden anders als Menschen
Bei der Zuweisung von Spenderorganen gibt es oft keine richtige Entscheidung, es muss abgewogen werden. KI-Modelle kommen zu anderen Ergebnissen als Menschen.
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