KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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28.09.2026 09:15:00

KI und Rüstung treiben deutsche Start-up-Bewertungen auf Rekordniveau

Soldat mit AR-Display

Der Boom um Künstliche Intelligenz und Rüstung treibt die Zahl der Milliarden-Start-ups in Deutschland auf einen Höchststand. Doch viele zieht es ins Ausland.

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