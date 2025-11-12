SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 11:46:09

KI und Stellenabbau: Bastelt SAP an weltweit einzigartigem Modell?

SAP könnte im weltweiten KI-Rennen letztendlich einen entscheidenden Schritt voraus sein, da Tausende Geschäftskunden die Nutzung wichtiger Daten gewähren. Der SAP-Produktionsvorstand äußert sich auch dazu, wie das veränderte Geschäft die Jobsituation beeinflusst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten