SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
12.11.2025 11:46:09
KI und Stellenabbau: Bastelt SAP an weltweit einzigartigem Modell?
SAP könnte im weltweiten KI-Rennen letztendlich einen entscheidenden Schritt voraus sein, da Tausende Geschäftskunden die Nutzung wichtiger Daten gewähren. Der SAP-Produktionsvorstand äußert sich auch dazu, wie das veränderte Geschäft die Jobsituation beeinflusst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
