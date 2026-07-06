KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.07.2026 15:00:00
KI-Update: UN-Bericht zu KI, Plädoyer für Open Source, Vorsicht vor KI-Kollegen
Das "KI-Update" liefert werktäglich eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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